Una messa per ricordare l’avvocato D’Agnese, la funzione oggi in Tribunale

AVELLINO- Una messa in suffragio dell’avvocato Michele D’Agnese, il professionista prematuramente scomparso nel luglio scorso. La funzione religiosa sarà celebrata alle diciassette di oggi pomeriggio presso la cappella del Tribunale di Avellino. Tutti coloro che hanno conosciuto, stimato e apprezzato il professionista si ritroveranno oggi per la funzione religiosa.