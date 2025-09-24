Da Avellino a Bologna, la passione non conosce confini

Un nuovo punto di ritrovo per tutti i tifosi dell’U.S. Avellino prende vita nel cuore di Bologna: il 27 settembre si celebrerà l’inaugurazione ufficiale dell’Avellino Club Bologna, situato in via Altobelli 26.

L’evento, attesissimo da tutti i sostenitori biancoverdi residenti nel capoluogo emiliano e dintorni, prende il via a partire dalle ore 11.00 con un aperitivo di benvenuto riservato ai soci del club. A seguire, ci sarà la visione collettiva della partita Avellino – Virtus Entella, un’occasione perfetta per unire passione calcistica e spirito di comunità.

Il club nasce con l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per i tifosi irpini lontani da casa, promuovendo i valori di appartenenza e supporto alla squadra. Alla guida del progetto ci sono i soci fondatori: Manuel Mambri, Mattia Mambri e Ciro Genovese.

Si ricorda che l’accesso al club è riservato esclusivamente ai soci tesserati.