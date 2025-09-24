Procura, arriva a Palazzo di Giustizia il nuovo sostituto Santosuosso

AVELLINO- Anche il secondo sostituto indicato dal Csm per la Procura di Avellino, il pm Francesco Santosuosso, si è ufficialmente insediato a Palazzo di Giustizia nella nuova sede e sarà in forza all’ufficio guidato dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Il magistrato, classe 78, ha ricoperto dal 2018 il ruolo di sostituto procuratore a Campobasso, dove ha anche seguito processi ed indagini di pubblica amministrazione. Solo qualche settimana fa era già arrivato a Palazzo di Giustizia anche il sostituto procuratore Chiara Guerriero. Si attende ora che arrivino anche due Mot (magistrato ordinario in tirocinio) assegnati alla Procura di Avellino.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it