Procura, arriva a Palazzo di Giustizia il nuovo sostituto Santosuosso

AVELLINO- Anche il secondo sostituto indicato dal Csm per la Procura di Avellino, il pm Francesco Santosuosso, si è ufficialmente insediato a Palazzo di Giustizia nella nuova sede e sarà in forza all’ufficio guidato dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Il magistrato, classe 78, ha ricoperto dal 2018 il ruolo di sostituto procuratore a Campobasso, dove ha anche seguito processi ed indagini di pubblica amministrazione. Solo qualche settimana fa era già arrivato a Palazzo di Giustizia anche il sostituto procuratore Chiara Guerriero. Si attende ora che arrivino anche due Mot (magistrato ordinario in tirocinio) assegnati alla Procura di Avellino.