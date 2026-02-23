Una messa per Domenico, mercoledì Marzano si stringe alla famiglia del piccolo

MARZANO DI NOLA- Nel ricordo del piccolo Domenico la Comunità parrocchiale di San Trifone Martire si riunirà in un momento di preghiera e suffragio per il piccolo di due anni scomparso due giorni fa al Monaldi dopo un fallito trapianto. Ad annunciare la messa per mercoledì prossimo la parrocchia di San Trifone Martire: “𝗦𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶- si legge nella comunicazione- che desiderano condividere con la Comunità questo momento di raccoglimento e di affidamento al Signore”. L’appuntamento e’ alle ore 18:00, con un raduno in Via Bicentenario, nei pressi della statua di San Pio da Pietrelcina. A seguire, piccolo corteo verso la Parrocchia. Alle ore 18:30 sara’ celebrata la santa Messa in suffragio. L’invito a tutta la Comunità è invitata a partecipare, per stringersi, nella preghiera e nel silenzio, attorno alla famiglia del piccolo Domenico.