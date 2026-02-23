Referendum, il giudice irpino Ceccarelli diventa l’ antistar dei promotori del Si’

AVELLINO- “Ascoltate un giudice, non i cantanti”. E’ il videomessaggio del giudice irpino Natalia Ceccarelli che il Comitato “Giustizia Si'” ha lanciato per rispondere ai vari messaggi di personaggi del mondo dello spettacolo che sostengono il No. Il magistrato, che da settimane, dal suo intervento alla riunione del Comitato Direttivo Centrale dell’Anm e’ diventata una toga simbolo del Si, diventa ora il messaggio anti star per i sostenitori della riforma del governo Nordio. “E’ una riforma giusta, una riforma che viene da lontano, che serve a rendere più giusta l’ amministrazione della Giustizia. Serve a garantire un governo della magistratura che sia veramente democratico e sia sottratto alle correnti, ovvero ai partiti della magistratura”.