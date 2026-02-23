Amministrative in città, il ministro Piantedosi: centrodestra non è in affanno

AVELLINO- “Non mi sembra che il centrodestra sia in affanno, lo diranno gli elettori se e’ in affanno. Adesso ci sono le presentazioni di quelle che saranno le candidature, mi sembra che riguardi anche tutti i fronti che si impegneranno, vedremo”. E’ quello che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha garantito ieri, rispondendo a margine dell’evento organizzato dal circolo “Petra Strumilia” alle domande sulle prossime amministrative nella città capoluogo di Avellino. Sui nomi che saranno in campo ha glissato, scherzando anche con i giornalisti presenti: “se li sapessi non ve li direi”