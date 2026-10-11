“Una Manovra per la Vita”: Piazza Libertà si mobilita per la sicurezza dei bambini

Una mattinata di sole e una piazza gremita di cittadini, famiglie e bambini curiosi di apprendere le manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Grande partecipazione questa mattina in Piazza Libertà per “Una Manovra per la Vita”, la giornata nazionale promossa dalla Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica) per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle manovre salvavita.

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I pediatri dell’Azienda Ospedaliera Moscati, guidati dal primario Eduardo Ponticiello, insieme ad altri professionisti sanitari provenienti da diverse province e ai volontari della Croce Rossa, hanno trasformato la piazza in un grande spazio di informazione e sensibilizzazione. Attraverso dimostrazioni pratiche, hanno coinvolto grandi e piccoli in un’esperienza formativa di grande utilità.

All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza, e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, Germano Perito. Entrambi hanno condiviso con gli operatori e i volontari i momenti della giornata, sottolineando l’importanza di eventi che avvicinano la sanità ai cittadini e promuovono la diffusione di competenze utili nella vita quotidiana. I veri protagonisti dell’evento sono stati i tanti cittadini che si sono fermati per osservare, porre domande e mettersi alla prova nelle simulazioni. Un successo di partecipazione che ha ricordato a tutti un principio fondamentale: conoscere le manovre giuste, al momento giusto, può salvare una vita.