Dalla Puglia per scoprire le bellezze di Avellino: oltre 50 turisti in città

Questa mattina, oltre 50 visitatori provenienti dalla Puglia, e più precisamente dalla provincia di Brindisi, hanno avuto l’opportunità di ammirare le bellezze artistiche e storiche di Avellino. A dare il benvenuto ai turisti è stato Pasquale Luca Nacca, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e presidente della VI Commissione consiliare per il Turismo e la Cultura. Nel suo intervento, Nacca ha portato i saluti istituzionali della commissione, dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano e dell’intera amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di iniziative volte a valorizzare il territorio.

1 of 12

Il tour è stato curato dalla guida turistica Emilia Bonaventura, dell’associazione Heraion, che ha condotto il gruppo in un affascinante itinerario tra i luoghi simbolo della città. I visitatori hanno potuto ammirare il Castello longobardo, passeggiare per Corso Umberto I scoprendo la fontana di Bellerofonte e il Monte dei Pegni, e sostare in Piazza Duomo per apprezzare la maestosità della Cattedrale e del suo campanile. Il percorso ha toccato anche la Torre dell’Orologio, i suggestivi cunicoli longobardi e Piazza del Popolo, con il suo monumento dedicato ai caduti in guerra e alle vittime del terremoto del 1980. Tappa finale del percorso culturale è stata la storica Dogana, prima di arrivare in Piazza Libertà. Proprio in Piazza Libertà, il gruppo è stato accolto dal sindaco di Avellino, Nello Pizza, accompagnato dagli assessori Giuseppe Giacobbe (Istruzione) ed Ettore Iacovacci (Commercio). Un momento di incontro istituzionale che ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione verso l’accoglienza e la promozione del territorio. Nello stesso slargo, inoltre, si è tenuta l’iniziativa “Una manovra per la vita”, promossa dalla SIMEUP, dedicata all’apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica, a testimonianza di una piazza viva e partecipata.

I turisti, che hanno pernottato ad Ospedaletto e che nella giornata precedente avevano visitato il Santuario di Montevergine, hanno approfittato della sosta per effettuare acquisti nelle attività commerciali del centro. Al termine della visita, il riscontro è stato estremamente positivo: i visitatori si sono dichiarati molto soddisfatti dell’accoglienza e della ricchezza del patrimonio storico cittadino.

Le dichiarazioni dell’assessore Iacovacci: “C’è chi dice che Avellino sia una città da cui tutti vogliono scappare”, ha commentato l’assessore al Commercio Ettore Iacovacci. “Poi ci sono le mattinate come quella di oggi, che raccontano una storia diversa. In Piazza Libertà abbiamo accolto un bel gruppo di turisti arrivati dalla Puglia, alla scoperta dei cunicoli longobardi, del centro storico e del Castello. Per il sindaco Pizza è stato naturale fermarsi a salutare gli ospiti, presentarsi e scambiare quattro chiacchiere. I loro sorrisi, la curiosità e la voglia di conoscere la nostra città sono la risposta più bella a chi pensa che qui non ci sia nulla da vedere. Avellino ha una storia da raccontare, luoghi da scoprire e un’ospitalità che sa farsi ricordare. E forse, prima di esprimere sentenze affrettate, varrebbe la pena fermarsi a conoscerla”. L’assessore ha poi sottolineato il doppio valore della giornata: “Ma una comunità viva non è soltanto quella che accoglie chi viene da fuori: è anche quella che sa creare occasioni di incontro, partecipazione e attenzione verso i più piccoli. Ed è proprio in questo spirito che, sempre in Piazza Libertà, ci siamo fermati al gazebo della SIMEUP per l’iniziativa ‘Una manovra per la vita’. Abbiamo ascoltato gli istruttori, seguito la dimostrazione e provato anche una manovra di disostruzione: un’esperienza utile per imparare gesti semplici che, in caso di emergenza, possono salvare una vita. Accoglienza, cultura, partecipazione e solidarietà: sono anche queste le cose che fanno vivere una città. E oggi, ad Avellino, ne abbiamo avuto una bella dimostrazione”.

A margine dell’evento, il presidente Nacca ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Un plauso particolare è andato al personale dell’ACS per la disponibilità nell’apertura dei cunicoli longobardi, e alla guida Emilia Bonaventura, che da oltre vent’anni racconta con passione e professionalità le peculiarità del territorio irpino. Infine, un riconoscimento è stato rivolto all’assessorato alla Cultura che, fin dall’insediamento di questa amministrazione, sta lavorando senza sosta per promuovere il Comune di Avellino, trasformandolo in una destinazione capace di attrarre visitatori e generare indotto per l’economia locale.