Maltempo ad Avellino, cade un albero in Villa Comunale: “Evitato il peggio”

Un albero secolare nella Villa Comunale di Avellino è caduto a causa del maltempo. L’assessora al Verde pubblico e alla Cura della città, Enza Ambrosone, ha commentato: “La tempestiva chiusura dei parchi e della Villa Comunale, disposta a causa dell’allerta meteo, ha evitato conseguenze più gravi. Sembra ormai che del clima mite mediterraneo resti solo un ricordo, appreso sui banchi di scuola. Nella prossima settimana procederemo con una verifica approfondita dello stato di salute degli alberi, avvalendoci della consulenza di un agronomo. Ringrazio per il coordinamento l’ingegner Pascucci e la squadra del Verde pubblico per il loro prezioso impegno.”