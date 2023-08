Una guerra mai così vicina a noi. Santo Stefano del Sole piange Trifonov, morto in Ucraina

Santo Stefano del Sole, si riporta il comunicato del Gerardo Santoli a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Ganna Ohgevuc, da noi tuttI chiamata Anna, è una signora ucraina che vive ormai da anni a Santo Stefano del Sole svolgendo il suo lavoro di badante. Oggi apprendiamo che suo figlio Trifonov, che per un periodo ha vissuto e lavorato nel nostro paese, è morto tragicamente in Ucraina vittima di una guerra che mai come adesso ci tocca così da vicino.

Credetemi non esiste una parte giusta dalla quale combattere una guerra, la guerra è sempre sbagliata. Una preghiera per Trifonov e un forte abbraccio ad Anna.