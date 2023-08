Lega Pro, ufficializzati i calendari: l’Avellino nel girone C

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2023/2024. L’Avellino è stato inserito, come da previsione, nel girone C in cui compare anche una x che dovrebbe essere sostituita dalla Casertana in attesa del ripescaggio

Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X

Sono state poi ufficializzate le date della stagione:

CAMPIONATO SERIE C

Inizio: DOMENICA 03 SETTEMBRE 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023 – MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023 MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024 – MERCOLEDÌ 06 MARZO 2024

Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024 – Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024