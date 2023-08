Furti in abitazione: servizi di prevenzione e consigli ai cittadini

Nel prosieguo dei servizi straordinari di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, sono stati predisposti nel fine settimana mirati servizi di controllo del territorio che hanno visto l’impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri. Nello specifico nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto i citati servizi hanno visto l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e di unità in abiti civili, che hanno operato nell’ambito del capoluogo e nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie con particolare riguardo a Contrada Chiaira, Via Fontanatetta, contrada Archi, parco Abete e parco Gilia.

L’adozione dei citati servizi, che non ha registrato segnalazione di reati, ha consentito di controllare 80 veicoli; identificare 102 persone

Il Prefetto ed i responsabili delle Forze di Polizia di Avellino invitano a segnalare tempestivamente ai numeri 112 – 113 ogni situazione di potenziale sospetto o rischio, per un’efficiente azione di prevenzione ai furti in abitazione.

Inoltre, nel pieno del grande esodo per le ferie estive, il Prefetto di Avellino ed i responsabili delle Forze di Polizia, invitano gli irpini ad osservare alcuni accorgimenti che, per esperienza possono essere utili a scongiurare i furti all’interno delle abitazioni in assenza dei proprietari

NEL CASO DI ASSENZA PER BREVI PERIODI :

Lasciare qualche luce accesa in casa, radio, o televisore in funzione. A tal riguardo esistono in commercio spine dotate di timer che consentono di programmare accensione e spegnimento di apparati collegati;

qualche luce accesa in casa, radio, o televisore in funzione. A tal riguardo esistono in commercio spine dotate di timer che consentono di programmare accensione e spegnimento di apparati collegati; Chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti;

sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti; Ricordare di non lasciare messaggi sulla porta dimostrando che in casa non c’è nessuno;

di non lasciare messaggi sulla porta dimostrando che in casa non c’è nessuno; Se si è in possesso di oggetti di valore che vengono lasciati in casa, fotografali perché in caso di furto è facilitate la ricerca;

che vengono lasciati in casa, fotografali perché in caso di furto è facilitate la ricerca; Se nel fare rientro dalle ferie ci si accorge che la porta è aperta o chiusa dall’interno, non entrare. Si potrebbe scatenare una reazione istintiva del ladro che viene scoperto, Non fare azioni avventata ma contattare subito il 112/113;

NEL CASO DI ASSENZA PER LUNGHI PERIODI

Non far sapere ad estranei dei propri programmi di viaggio e vacanze ed e vitare, soprattutto, di pubblicarli sui social network ( facebook, instagram ed altri), poichè queste informazioni possono indirettamente arrivare a persone poco raccomandabili;

ad estranei dei propri programmi di viaggio e vacanze vitare, soprattutto, di pubblicarli sui social network ( facebook, instagram ed altri), poichè queste informazioni possono indirettamente arrivare a persone poco raccomandabili; Dotarsi, se possibile, di un dispositivo automatico con timer che consenta di accendere, ad intervalli di tempo, luci radio o altro apparato che possa indurre a pensare circa la presenza di persone all’interno dell’abitazione.

se possibile, di un dispositivo automatico con timer che consenta di accendere, ad intervalli di tempo, luci radio o altro apparato che possa indurre a pensare circa la presenza di persone all’interno dell’abitazione. Evitare l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere, chiedendo ad un vicino di casa di provvedere al ritiro durante l’assenza;

l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere, chiedendo ad un vicino di casa di provvedere al ritiro durante l’assenza; Non divulgare la data del rientro dalle ferie e, anche nella segreteria telefonica, non fornire specifiche informazioni sull’assenza da casa;

INFINE, PER UN’ABITAZIONE PIU’ SICURA E’ BENE RICODARE DI: