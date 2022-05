“Una campagna elettorale nel pieno rispetto reciproco”. Atripalda, Don Fabio incontra i candidati sindaci

La messa non è finita per i tre candidati alla carica di sindaco di Atripalda. Questa mattina a contrada Alvanite, uno dei quartieri più popolosi della cittadina sulle sponde del fiume Sabato, il parroco di Sant’Ippolisto Martire, Don Fabio Mauriello, ha voluto incontrare, farsi una foto ed augurare loro “buona campagna elettorale” – una competizione nel pieno rispetto reciproco – a Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Battista e Paolo Spagnuolo che corrono rispettivamente per “Atripalda Futura”, “Atripalda Bene Comune” e “Attiva Atripalda.

Un segno di distensione per una campagna elettorale che si preannuncia abbastanza intensa. L’incontro è avvenuto a margine della presentazione di un importante progetto delle Acli di Avellino “Le piazze del popolo”.