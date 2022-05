Monteforte, paura in autostrada: autocarro prende fuoco. E’ successo questa mattina sull’A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. Poco dopo il viadotto Acqualonga, il mezzo – che trasportava legna – è andato in fiamme. Sul posto sono dovute intervenire due squadre di pompieri di Avellino.

Durante le operazioni di spegnimento, la corsia è stata chiusa al traffico. Subito riaperta, però, appena l’incendio è stato domano. Il conducente, di Napoli, è sano e salvo.