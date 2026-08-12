Un “regalo” per la festa a Capocastello: Valente jr accusato di tentata estorsione

MERCOGLIANO- “Stai organizzando la festa la’ sopra…mi devi fare un regalo”. Sarebbe stata questa la richiesta avanzata da Mario Valente, trentuno anni, figlio di Carmine “caramella”, (esponente di rilievo del Nuovo Clan Partenio condannato in via definitiva per la partecipazione al Nuovo Clan Partenio) all’ organizzatore di una manifestazione a Capocastello, il quartiere di Mercogliano dove era organizzato l’evento. I fatti risalgono al luglio del 2023, quando ci sarebbe stata la richiesta del “regalo” , ovvero dei soldi per la manifestazione organizzata. Circostanza che però non si e’ consumata. Per questo motivo nei confronti del trentunenne, sulla base delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, agli ordini del capitano Gianluca De Vivo, la Procura Distretttale Antimafia di Napoli ha contestato l’ipotesi di reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dell’agevolazione mafiosa. Il pm antimafia Henry Jhon Woodcock ha firmato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti. Il trentunenne, difeso dal penalista Luca Pellecchia, avrà ora venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogato o depositare memorie difensive.