Poste Italiane, attivato anche in Irpinia il servizio “2RuotExpress”

Anche in provincia di Avellino è disponibile “2ruotExpress”, il servizio di SDA (azienda di spedizioni merci e corriere espresso di Poste Italiane) per il trasporto anche in vacanza di moto, scooter, biciclette in tutta Italia e in Spagna a Barcellona.



2ruotExpress è sicuro grazie all’utilizzo di apposite gabbie metalliche di diverse dimensioni dove viene inserito il mezzo e dispone inoltre di un sistema di rilevazione satellitare grazie a cui è possibile monitorare il mezzo dalla fase di partenza a quella di arrivo.

Per prenotare il servizio basta contattare l’assistenza clienti eprogrammare l’appuntamento nella sede SDA più vicina con la possibilità di assistere alle operazioni di carico del mezzo e disottoscrivere una garanzia assicurativa per incendio, furto, rapina e danneggiamenti.

Ulteriori informazioni su 2ruotExpress sono disponibili sul sito sda.it nella sezione dedicata.