Carro di Mirabella Eclano. In Prefettura si riapre il dialogo tra Comune e Maestro Giotto Faugno

Cauto ottimismo sulla possibilità di tenere anche quest’anno la Grande Tirata del Carro di Mirabella Eclano, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. È questo l’esito del confronto promosso dal Prefetto di Avellino Franca Fico, che ha visto impegnati il Comune di Mirabella Eclano, la Fondazione del Carro e il maestro Giotto Faugno e gli artigiani del luogo, presenti alla riunione. La mediazione ha consentito di riportare al centro il confronto e di vagliare tutte le possibilità attualmente sul campo, con l’obiettivo di salvaguardare una tradizione profondamente radicata nella comunità di Mirabella e nell’intera Irpinia, senza derogare alle esigenze di sicurezza.

È stata quindi condivisa la necessità tra le parti di dialogo e collaborazione mediante un percorso di approfondimento tecnico tra il Maestro Faugno ed il Comune, che si avvierà già da domani attraverso sopralluoghi per verificare congiuntamente la struttura del Carro ai fini dei successivi passaggi connessi al montaggio dello stesso.

«Il confronto è stato importante perché ha consentito di mettere sul tavolo le criticità e di lavorare insieme per cercare di superarle – sottolinea il Prefetto di Avellino, Franca Fico –. Il nostro compito è favorire il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, perché la tradizione del Carro possa essere salvaguardata, ma sempre nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Ora sarà il lavoro tecnico a dirci quali sono le condizioni e i tempi necessari per poter procedere».

L’incontro odierno ha inoltre consentito di porre le basi per una riflessione più ampia sull’organizzazione futura della Tirata del Carro. Una volta superata l’attuale fase, sarà necessario definire per tempo ruoli, responsabilità, competenze e risorse, così da assicurare una programmazione più stabile delle diverse fasi di realizzazione, montaggio e movimentazione.