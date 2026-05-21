Un quarantaduenne di Lauro e’ l’operaio travolto e morto sul colpo lungo l’A1

LAURO- Lauro sotto choc per la morte di Michele Amelia, 42 anni, vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1. L’operaio impegnato in attività legate alla rete autostradale, è stato investito mortalmente intorno alle ore 8 da un veicolo in transito. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma almeno dalle prime ricostruzioni Amelia si trovava nei pressi della carreggiata quando è stato travolto. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e anche l’ispettore del lavoro, attivato per gli accertamenti del caso.La salma dell’operaio è stata posta sotto sequestro dalla polizia giudiziaria, L’incidente si è verificato intorno alle ore 7.45 al chilometro 722, in direzione Nord, nel territorio compreso nella zona di Capua.