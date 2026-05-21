Lauro in lutto per Michele, decine di messaggi per l’operaio travolto sull’A1

LAURO- Decine di messaggi di cordoglio, un paese da ore sotto choc per la tragica notizia che e’ arrivata in tarda mattinata, la morte del quarantaduenne Michele Amelia. Per tutti era “Michelino” come amici e conoscenti lo chiamavano. Papà di un bambino, da qualche mese aveva avuto un grave lutto, quello della mamma. Originario della frazione di Migliano. Questa mattina era uscito all’alba come sempre da quando lavorava per una società che si occupava di lavori autostradali. Una notizia terribile. La salma del quarantaduenne ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, molto probabile che ci sara’ un esame esterno, visto che la causa del decesso appare tragicamente chiara. Sulla morte del quarantaduenne ci saranno accertamenti da parte della Procura.