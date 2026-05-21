Nello Pizza chiude la campagna elettorale in Piazza Libertà: sul palco anche Fico e Fratoianni

Il candidato a sindaco di Avellino del campo largo, Nello Pizza, chiuderà la sua campagna elettorale domani, venerdì 22 maggio, in Piazza Libertà. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 e, comunque, al termine della processione in onore di Santa Rita.
Con Pizza, oltre ai vertici provinciali dell’alleanza progressista, saranno presenti alcuni dei riferimenti nazionali delle forze politiche di centrosinistra in campo per sostenerlo.
In particolare, sul palco ci saranno il segretario del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, il leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, il vicepresidente di Casa Riformista, Davide Faraone, il segretario di Sinistra italiana – AVS, Nicola Fratoianni, il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, il capogruppo Pd in Regione Campania, Maurizio Petracca, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
In chiusura il discorso di Nello Pizza, che tirerà le somme della campagna elettorale e sintetizzerà i principali impegni del suo programma per amministrare la città.