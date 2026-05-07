Un patto con le contrade, Cardinale al Tesoro: “Ascoltare tutti per costruire il futuro”

ARIANO IRPINO – Un dibattito intenso e partecipato ha segnato la tappa di Roberto Cardinale, candidato sindaco, a Contrada Tesoro. L’incontro, aperto da Daniele Caraglia, ex candidato e punto di riferimento della comunità locale, ha visto una cospicua presenza di residenti desiderosi di confrontarsi sul futuro della città e delle sue aree più periferiche. A prendere la parola è stato il sindaco uscente Enrico Franza, candidato al consiglio comunale nella lista Futura, che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dall’amministrazione per la zona. “Abbiamo messo in campo azioni concrete,” ha spiegato Franza, “dall’installazione della pensilina,

un piccolo ma significativo segno di attenzione, alla candidatura di un progetto da 3 milioni e 400 mila euro per la viabilità rurale. Abbiamo.avviato lavori di efficientamento energetico e di ampliamento della rete di illuminazione pubblica. Abbiamo risolto problema dei cumuli di rifiuti che venivano versati nella zona, attraverso due interventi complementari: la nuova raccolta differenziata con l’ecoisola informatizzata e il sistema di videosorveglianza nei punti nevralgici. Per i prossimi cinque anni, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la coesione istituzionale con i comuni

limitrofi, con Ariano come centro propulsore.” Il dr. Pasqualino Molinario, da sempre legato alla contrada, ha sottolineato il valore del lavoro condiviso portato avanti in questi anni: “I risultati ottenuti dimostrano che quando amministrazione e territorio collaborano si raggiungono traguardi concreti. È da qui che dobbiamo ripartire, rafforzando ancora questo legame.” Ampio spazio è stato poi dedicato agli interventi dei candidati, che hanno raccolto e rilanciato le principali istanze del territorio. L’avv. Mario Iuorio, capolista di “Ariano Sa Fare”, ha posto l’attenzione sulle criticità più avvertite dai residenti: dalla manutenzione delle strade all’aumento dei furti, fino alla carenza di illuminazione pubblica, evidenziando come sicurezza e vivibilità passino anche attraverso servizi essenziali e spazi di comunità. Nel suo intervento, Angelo Maria Schiavo, candidato con la lista Futura, ha ribadito la vocazione sociale dell’azione amministrativa, sottolineando l’importanza di lavorare senza interessi personali e con attenzione prioritaria verso le fasce più fragili, nel solco dell’esempio già dimostrato negli anni. L’avv. Giovanni La Vita ha richiamato alcune delle questioni più complesse affrontate, dall’emergenza rifiuti alla gestione dell’eolico, evidenziando il lavoro svolto per la messa in sicurezza ambientale e gli accordi legati alla manutenzione degli impianti. Ha inoltre ricordato l’impegno sull’annosa vicenda degli sgravi in bolletta, che ha portato alla restituzione di somme pagate in eccesso per circa 600 mila euro, ribadendo la volontà di continuare a operare nell’interesse collettivo. La Prof.ssa Grazia Vallone della lista Hirpinia Democratica ha indicato tra le priorità della prossima amministrazione: il piano energetico, lo sviluppo legato alla stazione Hirpinia e una visione attenta alla sostenibilità. Toni La Braca, assessore uscente e candidato con la lista Futura, ha invece richiamato il valore identitario delle contrade, sottolineando le difficoltà nel mantenerne i servizi – come nel caso del seggio elettorale – e invitando i cittadini a restare legati e a tutelare in prima persona queste realtà. Altro intervento significativo è stato quello della candidata Giovanna Grasso, giovane espressione della coalizione, che ha posto l’accento su due temi centrali per il futuro del territorio: trasporti e opportunità per i giovani. .A chiudere l’incontro è stato il candidato sindaco Roberto Cardinale, che ha raccolto le istanze e tracciato la rotta, ribadendo la forza della coalizione che poggia su solide basi. “Dobbiamo continuare da dove abbiamo lasciato, perché come si dice qui da noi, ‘ogni pietra alza muro’,” ha affermato, spiegando che i tempi della burocrazia pubblica non sono quelli di un’azienda privata e che per questo alcuni lavori richiedono tempo. “Siamo interessati alla città nella sua interezza. Ariano merita che ognuno dica la sua e venga ascoltato.” Cardinale ha inoltre annunciato l’attivazione di nuovi strumenti di contatto diretto con i cittadini, come una casella mail dedicata e punti di raccolta delle segnalazioni, per rafforzare ulteriormente il dialogo con il territorio e non lasciare indietro nessuno. L’incontro si è concluso con un forte segnale di fiducia, consolidando il patto tra il candidato e una comunità che chiede continuità amministrativa e un nuovo slancio per il futuro.