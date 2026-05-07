Elezioni Ariano, Ferrante si prepara a quattro giorni di confronto con le contrade arianesi

ARIANO IRPINO- Mario Ferrante continua il tour elettorale nelle Contade arianesi. A partire da questa sera, quando aprirà questa quattro giorni di iniziative a Contrada Tressanti (ristorante Marra) alle ore 20:00. Appuntamento domani, 8 maggio a Contrada Camporeale (ristorante pullastriello), sempre alle ore 20:00. Sabato invece tocca a Contrada Turco (piazzale antistante la chiesa) alle ore 20:00. Domenica a Contrada San Liberatore (agriturismo San Tommaso) – alle ore 18:00. Come annunciato dallo stesso candidato sindaco del centrodestra: “Quattro occasioni per dare spazio a ciò che conta davvero: i bisogni delle famiglie, le difficoltà e le speranze di chi vive questo territorio ogni giorno.

Crediamo in una politica fatta di presenza, ascolto e rispetto. Perché il futuro di Ariano Irpino si costruisce restando vicini alle persone” ha spiegato Ferrante, che continua con la campagna contrada per comtrada.