La campagna di Grasso nelle contrade “casa per casa”: ascolto per dare risposte concrete

ARIANO IRPINO- Una campagna “casa per casa” in Contrada Cervo e Tressanti per il candidato del centrosinistra Carmine Grasso, che prosegue il percorso di ascolto nelle contrade di Ariano. “Siamo andati casa per casa- ha spiegato il medico alla guida della coalizione di centrosinistra- abbiamo incontrato cittadine e cittadini nelle strade, raccolto esigenze, osservazioni e proposte, per trasformare i problemi quotidiani in risposte concrete”. Non solo: “La visita al Molino Marra ci ha permesso anche di confrontarci con una realtà produttiva importante del territorio, simbolo di lavoro, tradizione e competenze che vanno sostenute e valorizzate”. Nel pomeriggio, invece, per Grasso un incontro con Luca Beatrice, Presidente Provinciale CNA Avellino e Dirigente Nazionale CNA, insieme ad Angelo De Lillo, collaboratore CNA, e ad Antonio Ninfadoro. “Ho ascoltato le esigenze di chi ogni giorno produce ricchezza- ha spiegato Grasso- crea occupazione e affronta difficoltà concrete per restare competitivo sul territorio.Nei prossimi anni Ariano sarà attraversata da cambiamenti importanti: la Stazione Hirpinia, la piattaforma logistica, le nuove infrastrutture e la riforma dell’artigianato possono aprire opportunità significative.Ma le opportunità vanno preparate.Per questo vogliamo costruire un rapporto stabile tra Comune, imprese e associazioni di categoria. L’incontro con CNA è il primo passo di un tavolo di ascolto produttivo che proseguirà nei prossimi giorni anche con altre realtà, a partire dai Giovani di Confindustria”.