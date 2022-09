“Un Paese per Giovani”: il Pd in piazza a Montemiletto. Il circolo locale del Pd, il cui segretario è Ermando Zoina, invita gli under 35 a un incontro in cui presentare le proposte del partito a loro destinate.

“È doveroso, prima di ogni altro ragionamento, ringraziare i ragazzi e le ragazze che hanno accolto l’idea di partecipare ad un momento di confronto e di dialogo intergenerazionale”, sottolinea Zoina.

“Per l’occasione si è scelto come ambiente ospitante la sede del Circolo, vuoi per qualificare l’offerta politica, vuoi per allontanare ogni ambiguità. L’invito è volto volutamente alla giovane età, quella che per la prima volta percorrerà la strada elettorale. Sarà infatti la prima occasione per i nati tra il 2000 e il 2004 di poter decidere del proprio futuro politico e, attraverso l’antica forma del contatto diretto, si vuole rendere questo cammino meno tortuoso e più consapevole.

La crisi dei partiti da sola non giustifica i dati in crescita dell’astensionismo. C’è una componente rilevante data dalla mancata rigenerazione del voto. Vengono meno, infatti, le generazioni dei nostri nonni e sempre meno nipoti si recano alle urne”.

“Bisogna provare a fermare questa emorragia perchè non esiste Democrazia senza Partecipazione. Parlando delle proposte che il PD ha immaginato per i nuovi elettori, si creerà un momento in cui raccogliere idee e suggerimenti ma anche critiche. Ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno è un confronto costruttivo, un dialogo. Puntiamo a svolgere l’evento elettorale nella massima serenità, nel rispetto soprattutto delle sensibilità politiche che ognuno possiede, a prescindere dalla propia età. L’auspicio è di aver offerto un’occasione e soprattutto che questa risponda a una domanda del mondo giovanile di esprimersi e di conoscere”.

Appuntamento domenica 11 settembre alle 18 in piazza 4 Novembre a Montemiletto.