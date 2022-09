Elisabetta II, con un post anche il sindaco Festa “saluta” The Queen

Anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha deciso di dedicare un saluto alla Regina d’Inghilterra, Elisabetta II. Lo ha fatto quasi nell’immediatezza della morte del sovrano, scrivendo un post pubblicato sulla pagina ufficiale del primo cittadino. Festa ha deciso di dedicare un pensiero breve ma efficace alla Queen.

“Da qualche minuto è venuta a mancare la Regina Elisabetta II. La più longeva sovrana della storia inglese”, ha scritto il sindaco.

“Rimarrà per sempre nella Storia del mondo. Un esempio di eleganza e rigore istituzionale impeccabile”. La morte di Elisabetta II ha scosso ovviamente anche la città di Avellino e l’Irpinia, come dimostrano non solo i commenti al post di Festa, ma anche i tantissimi messaggi scritti sui social e dedicati a lei.