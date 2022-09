Di Battista ritorna in Irpinia, dopo la campagna referendaria del 2016. L’ex esponente del MoVimento 5 Stelle oggi pomeriggio, alle 18.30, sarà a Cervinara, per presentare il suo libro “Contro! Perché opporsi al governo dell’assembramento”, pubblicato nel maggio 2021 dalla casa editrice Paper First.Appuntamento presso il Green Park.

Contro! è un libro di opposizione, uno strumento per coltivare la memoria, per fornire elementi alla pubblica opinione e per contrastare la santificazione del governo di tutti.

Giunge così ai titoli di coda la sesta edizione del Festival Opulentia che quest’anno, per la prima volta, ha fatto tappa in diversi comuni della valle Caudina. Oggi pomeriggio l’occasione per discutere e confrontarsi con Alessandro Di Battista, reporter, scrittore e attivista politico. Nel 2018 sceglie di non ricandidarsi alle elezioni politiche per dedicarsi alla scrittura e alla produzione di documentari. A moderare l’evento sarà il direttore della manifestazione culturale della Città Caudina, Tommaso Bello.