Un Osservatorio sullo stato della provincia per migliorare il dialogo con il territorio

AVELLINO- Un Osservatorio sullo stato della provincia, istituito per monitorare i fenomeni sociali, economici e territoriali di maggiore impatto in Irpinia. E’ l’ iniziativa con cui il prefetto Rossanna Riflesso ha intenzione di favorire il dialogo tra le istituzioni e a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Domani mattina, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, incontrerà la stampa per illustrare le attività dell’Osservatorio.