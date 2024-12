Un irpino alla guida del Comitato Giovani imprenditori di Confindustria Campania

AVELLINO- Francesco Basile, Amministratore Unico della BASE HOUSE – azienda specializzata in infrastrutture, reti tecnologiche, costruzioni civili, industriali e stradali – e Vice Presidente di ANCE Avellino, è stato eletto oggi Presidente del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Campania per il quadriennio 2024/2028, subentrando a Vittorio Ciotola. “Noi Giovani Imprenditori in Campania rappresentiamo un motore di crescita, soprattutto in settori emergenti come l’industria, la tecnologia, l’innovazione, la green economy, la formazione e tanti altri “ afferma il neo Presidente “la forza che ci

contraddistingue e la capacità di avviare nuove imprese e portare sul mercato idee innovative è fondamentale per stimolare l’economia regionale, tuttavia, questo processo richiede un contesto favorevole, che può essere creato solo attraverso una sinergia efficace tra i giovani imprenditori e le istituzioni”. Il nuovo Presidente propone tra le sue linee programmatiche, in particolare, di approfondire le seguenti macroaree: education formazione e cultura d’impresa, sostenibilità, infrastrutture, nuove tecnologie e startup e internazionalizzazione.