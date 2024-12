PARTENIO- Collaborazione tra il Parco del Partenio e l’Università Federico II di Napoli: un passo avanti per la ricerca e la conservazione del territorio. Oggi, presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è tenuta la presentazione di un progetto di dottorato dal titolo: “Aspetti etici e conflitto sociale nell’applicazione degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. Il caso della ZSC Dorsale dei Monti del Partenio”. Il progetto, condotto dalla dottoranda in bioetica Benedetta De Francesco, originaria di Capriglia Irpina, rappresenta un importante esempio di sinergia tra il mondo accademico e quello istituzionale. La giovane ricercatrice, che da tempo frequenta il Parco del Partenio anche come appassionata di trekking e fotografia, ha saputo illustrare con grande competenza il suo lavoro, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla gestione e la valorizzazione del territorio montano. L’incontro è stato arricchito dagli interventi di relatori di spicco: Il professor Domenico Fulgione, che ha aperto i lavori con un approfondimento scientifico di grande rilievo. Gabriele De Filippo, Presidente dell’Istituto Gestione Fauna, che ha analizzato i cambiamenti introdotti dalla rete Natura 2000 e le misure di conservazione necessarie per garantire un equilibrio tra tutela ambientale e attività umane..Sabatino Troisi, responsabile del CERISPA per il Parco del Partenio, che ha

illustrato le numerose iniziative già intraprese dal Parco nell’ambito della

conservazione e della promozione sostenibile. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Iovino, Presidente del Parco Regionale del Partenio, che ha saputo coinvolgere gli studenti presenti con un intervento dedicato all’importanza di vivere la montagna in modo consapevole, evidenziando l’esigenza di un equilibrio tra conservazione del patrimonio naturale e fruizione sostenibile. Questo progetto di dottorato, realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco del Partenio e l’Università Federico II, rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il dialogo tra istituzioni e ricerca accademica, offrendo nuove prospettive per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Il Parco del Partenio rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative che promuovano la conoscenza e la protezione delle risorse naturali, auspicando che tali collaborazioni possano contribuire a formare una nuova generazione di professionisti e studiosi pronti a raccogliere le sfide del futuro.