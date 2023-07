Un ospedale in Senegal, l’Irpinia suona per l’Africa. Il “sogno” dell’Aps “Avellino per il mondo” e della tenace e battagliera Elvira Napoletano prosegue. L’associazione porta avanti da mesi il progetto a sostegno del villaggio di Thidelly, la costruzione di un ospedale. Nei mesi scorsi è stata consegnata un’ambulanza che serve più di venti villaggi per un totale di oltre cinquantamila persone. I fondi raccolti consentiranno la partenza del secondo container a settembre contenente farmaci, abiti, beni di prima necessità.

Per questo motivo, questa sera, è in programma presso il cineteatro “Partenio” di Avellino, il concerto degli “Effetti collaterali”, gruppo composto da medici dell’ospedale Moscati di Avellino da anni impegnati nel campo del sociale. Medici musicisti, con anima rock e non solo, pronti a scendere in campo per il progetto benefico. Giovanni De Chiara, Cesare Gridelli, Giancarlo Farese, Luigi Monaco e Antonio Spinelli sono pronti ad esibirsi con Grazia Prillo e con la partecipazione straordinaria dei mestri Marco Parisi e Salvatore Santaniello.

Presenterà la serata Gianluca Amatucci. I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del teatro.