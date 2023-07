Botte da orbi in un locale di Montoro: sei denunce. La lite, di qualche sera fa, è stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri, condotte incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio nonché dalla visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza.

La zuffa è divampata dopo un alterco scaturito per motivi in corso di accertamento. Sei gli uomini coinvolti (cinque del posto e uno di Solofra, di età compresa tra i 18 e i 55 anni) che non avrebbero riportato gravi lesioni. Sono in corso accertamenti per l’identificazione di eventuali altre persone che avrebbero preso parte alla rissa.