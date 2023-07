Suicidio choc, San Potito “spegne” le manifestazioni in programma

Bella come il sole. E sorridente nelle tante foto postate sui social. San Potito Ultra preferisce non farsi molte domande e si chiude nel silenzio e nel ricordo di Ottavia, la ragazza di 24 anni che ieri pomeriggio si è tolta la vita a casa sua. Tutti le volevano bene, ad Ottavia. E niente o nessuno, purtroppo, potrà riportarla indietro, potrà ridarla ai suoi amati genitori, oggi distrutti dal dolore. Nessuna risposta alle tante domande saranno in grado di far rivivere la splendida ragazza di San Potito.

E la comunità, in segno di rispetto, ha deciso di sospendere le manifestazioni in programma in questi giorni, come la sagra. No, lo show non deve andare avanti, almeno questa volta. San Potito Ultra si ferma, si stringe attorno alla famiglia, in silenzio. E prega e dice addio alla “sua” Ottavia.

“Siamo tutti sotto choc”, commenta il sindaco Riccardo Porfido. Un giovane amministratore che, sin dal primo momento, è stato vicino alla famiglia. “C’è un clima surreale in paese, tutti volevano bene ad Ottavia, per noi è una perdita immane”.