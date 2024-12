Un oratorio per i “Ragazzi di Don Carlo: Serino ricorda il sacerdote e gli dedica una lapide

SERINO- “A Don Carlo, servo libero di un Dio di chiunque avesse bisogno. Ispirato dal Vangelo, giorno dopo giorno, sei stato – padre per i più piccoli fratello per i giovani, figlio per gli anziani. La nostra terra ti ringrazia”. Questa la lapide che immortalera’ l’impegno del sacerdote per la comunità di Serino. Quello che ieri è stato ricordato con l’inaugurazione di un oratorio nella frazione San Giuseppe. La cerimonia alla presenza del sindaco di Serino Vito Pelosi e dei giovani che hanno condiviso questa importante esperienza di sacerdote, ovvero i “I ragazzi di don Carlo”. Una cerimonia di benedizione della lapide intitolata al sacerdote. Lo stesso sindaco di Serino ha voluto evidenziare come sia stata “grande la commozione di quanti sono cresciuti alla sequela di questo prete speciale che tanto ha fatto per il nostro territorio. Riscoprire la bellezza di vivere insieme agli altri nelle aggregazioni è sempre una ricchezza per tutti. I nostri complimenti a quanti con il loro impegno hannopermesso che si realizzasse tutto ciò”.