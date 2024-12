Natale, a vigilare sulla magia di luci e colori tornano le pattuglie a piedi dell’ Arma in grande uniforme

L’atmosfera del Natale, la magia di Mercatini e Albero e le luci, ma anche il fascino della divisa, non poteva essere altra che quella dell’Arma dei Carabinieri. Così ieri nelle vie della città capoluogo , in occasione dell’accensione del mega albero di Piazza Libertà, due militari in grande uniforme e mantella, hanno “pattugliato” e vigilato per alcune ore le vie centrali. Una divisa che ha attirato l’attenzione in particolare dei più piccini. Ma un modo per “pattugliare” le zone più sensibili in questo periodo natalizio e confermare l’attenzione per la sicurezza e la vicinanza alla comunità che vuole trascorrere una serata piacevole tra le attrazioni del Natale cittadino.