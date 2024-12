Domenica di pioggia e sulle vette del Partenio spunta anche la prima neve

AVELLINO- Una domenica di pioggia, quella che scandisce il giorno dell’Immacolata Concezione in Irpinia. Come previsto, infatti, sul territorio irpino si registrano condizioni di cielo molto nuvoloso. Dalle previsioni questo fine settimana avrebbe avuto una doppia faccia. L’Osservatorio Metereologico di Montevergine aveva annunciato: ” diffuse precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, intervallate da timide schiarite. La pioggia sarà accompagnata a grandine e si trasformerà in neve a tratti sin verso i 900 m nella seconda parte del giorno. Temperature: in calo. Venti: moderati o tesi dai quadranti meridionali e occidentali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte”. E proprio le telecamere dell’Osservatorio hanno immortalato anche i primi accumuli di neve sul Partenio. In tutta la provincia il maltempo avrà effetti anche sulle iniziative per il giorno di festa.