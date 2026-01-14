Un nuovo centenario a Pratola Serra: Raffaele Gubitosa

Pratola Serra – Un secolo di vita racchiuso in una serata di musica, sorrisi e condivisione. Raffaele Gubitosa ha festeggiato i suoi cento anni circondato dall’affetto di familiari, amici e conoscenti, in un ricevimento capace di unire memoria, spiritualità e festa.

La celebrazione si è svolta nella suggestiva cornice di “Torre in Pietra – Il Castello” di Pietradefusi, location che ha fatto da sfondo a una serata intensa e gioiosa, pensata non solo per ricordare il passato, ma anche per vivere pienamente il presente.

La serata si è aperta con una cerimonia officiata dal sacerdote don Andrei-Razvan Cadar, parroco di Pratola Serra: un momento di raccoglimento e gratitudine che ha dato ufficialmente inizio ai festeggiamenti. A seguire, l’intervento del sindaco Gerardo Galdo, che ha voluto rendere omaggio a una vita lunga un secolo, sottolineando il valore umano e sociale di un traguardo così raro.

Non sono mancati momenti di grande allegria: tra gli ospiti, Gigione ha animato il pubblico, mentre sullo schermo sono stati proiettati videomessaggi di auguri da parte di Antonella Clerici, Benedetta Rossi, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Ciro Giustiniani e Peppone Calabrese della trasmissione Linea Verde.

Tra intrattenimento e convivialità, la festa si è trasformata in un vero e proprio abbraccio collettivo, capace di unire generazioni diverse. Cent’anni non sono solo un numero, ma una storia fatta di cambiamenti, sacrifici e conquiste quotidiane. Nato il 12 gennaio 1926, Raffaele Gubitosa è testimone di un tempo che ha visto il mondo trasformarsi profondamente, mantenendo sempre saldi valori come il rispetto, la dignità e l’amore per la vita.

La celebrazione si è così trasformata in un momento di gioia condivisa, a dimostrazione che la memoria può anche essere festa. Perché raggiungere i cento anni significa aver costruito legami, lasciato tracce e continuare, ancora oggi, a insegnare il valore del tempo vissuto bene.

Le nipoti, Angela e Raffaella, desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla festa e a quanti hanno fatto pervenire i loro auguri attraverso messaggi di affetto e vicinanza.