Bisaccia festeggia i 100 anni di Antonietta Bozzone

Bisaccia ha celebrato ieri un traguardo straordinario: Antonietta Bozzone ha compiuto 100 anni. Nata nel 1926, Antonietta è una delle cittadine più longeve del paese e rappresenta una preziosa testimonianza vivente di un secolo di storia.

Circondata dall’affetto dei familiari e dei concittadini, la neo centenaria ha vissuto una giornata ricca di emozioni e ricordi. Alla festa era presente anche il sindaco di Bisaccia, Marcello Antonio Arminio, che ha voluto rendere omaggio alla concittadina consegnandole una targa commemorativa a nome dell’intera comunità.