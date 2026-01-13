Interruzione dell’energia elettrica, scuole chiuse alla frazione S. Andrea

Il Comune di Solofra ha disposto, con ordinanza sindacale, la chiusura dei plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria situati nella Frazione Sant’Andrea Apostolo per la giornata di domani, mercoledì 14 gennaio.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un avviso di interruzione dell’energia elettrica, comunicato da E-Distribuzione, che interesserà la zona per lavori agli impianti. L’assenza di corrente comporterebbe il mancato funzionamento degli impianti tecnologici e di riscaldamento, nonché delle attività amministrative, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle lezioni.

Le attività didattiche e quelle di segreteria saranno pertanto sospese per l’intera giornata. La decisione è stata adottata anche in considerazione delle basse temperature registrate.

Le scuole riapriranno regolarmente al ripristino delle normali condizioni di servizio.