Ogni anno le festività natalizie sono ricche di festeggiamenti, molti dei quali coinvolgono l’alcol. Pensiamo spesso, che durante le feste ci siano così tante occasioni di incontro, tra cene e riunioni di amici e familiari, che ovviamente l’alcol è ovunque. Per qualsiasi motivo voi o i vostri amici scegliate di non consumare alcolici, è bello avere quindi a disposizione anche opzioni di bevande diverse dalla Coca Cola durante le feste.

Analcolico sciroppo e rosmarino

Sheinbaum ha in serbo alcuni cocktail per questa stagione natalizia. Uno di questi comprende acqua frizzante addolcita con sciroppo semplice, succo di lime e rosmarino, che suona così rinfrescante per le feste.

Gli ingredienti comprendono, 12 ml di acqua frizzante, 0,5 ml di sciroppo semplice, 2 ml di succo di lime, ed ovviamente del ghiaccio a cubetti. Infine dei rametti di rosmarino per guarnire e decorare il cocktai che avete preprato per i vostri amici astemi!

La Sangria in inverno

Questa ricetta fruttata e divertente e permette di preparare una versione invernale della ben più nota sangria spagnola, famosa sopratutto in estate. Gli ingredienti comprendono: 16 ml di succo d’uva bianco frizzante, 16 ml di birra allo zenzero, ghiaccio a cubetti, e le guarnizioni a piacere tra cui: 1/4 di ananas sbucciato e tagliato a spicchi, 1/2 arancia piccola, tagliata a spicchi, 1 frutto della passione, tagliato in quarti

1/2 tazza di foglie di menta fresca, semi di melograno (buonissimi e di stagione), fragole (anche se non invernali), uva rossa e bianca ed infine volendo anche delle fette di mela.

Analcolico allo zenzero: perfetto per il Natale

Fever Tree, la nota marca di bevande alla tonica, ha condiviso un cocktail caldo per riscaldare i partecipanti alle feste a base di sidro di mele caldo, miele e birra allo zenzero. Gli ingredienti sono: 4 ml di sidro di mele caldo, 0,5 ml di miele, 1 grammo di succo di limone fresco. Infine potete aggiungere la birra allo zenzero Fever-Tree (o una birra allo zenzero a scelta). Guarnite infine con fettine di mela spolverate e bastoncino di cannella. Sicuramente i vostri amici lasceranno i loro smartphone e smetteranno di giocare al solitario o solitario spider per l’entusiasmo di un drink tanto buono!