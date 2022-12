A Salza Irpina “Antichi Mestieri-Salza il paese degli Scarpari”. Medicina, tecnologia, design e artigianato

A Salza Irpina il 15 dicembre 2022 alle ore 17.00, presso il Palazzo Imperiali D’afflitto, la Seconda Edizione del Convegno Antichi Mestieri- Salza il paese degli “Scarpari”. Si parlerà di Medicina, Tecnologia, Design e Artigianato.

Il convegno quest’anno avrà una nuova veste, per la prima volta si discuterà di medicina, tecnologia, design e artigianato. L’ obiettivo è approfondire le sinergie, tra il mondo della ricerca, della cura/chirurgia, dell’artigianato, del design e del green.

Si parlerà di Diabete, del piede diabetico, delle calzature su misura per questa patologia e del loro design, delle possibilità di realizzazione una start up e di come poterla inserire in misure di finanziamento dedicate.

Dopo il benvenuto del Presidente della Pro Loco Ciao Salza Filippo Massimo, interverrano per i saluti istituzionali:

– Sindaco di Salza Irpina Luigi Cella

– Presidente della Commissione Sanità Regione Campania On. Enzo Alaia

– Presidente Della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane

Relatori

– Diabete, studio sull’insulina intelligente – Prof. Angelo De Pascale endocrinologia Policlinico San Martino.

– Il piede diabetico – Dottor Rosario Mancusi Direttore U.O.C. chirurgia vascolare ed endovascolare Pineta Grande hospital.

– Possibilità di realizzare una start up e sue implicazioni – Giuseppe De Nicola Direttore Fondazione AmpioRaggio

– Potenzialità di finanziamento – Presidente del GAL Irpinia Sannio Angelo Frattolillo

– Design e innovazione – Vincenzo Valentino Amministratore della Mario Valentino Spa

Modera – Filippo Massimo

Segue una degustazione con abbinamento vino – cibo, aperta a tutti, curata da Osteria Brancaccio e Cantina Di Meo e l’inaugurazione di una mostra d’arte presepiale dedicata al nostro concittadino Cella Domenico, amante e maestro dell’arte presepiale.