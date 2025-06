Un murales per Bilal, la giovane promessa della boxe morto un anno fa

MIRABELLA- Un murales per tenere sempre vicino e ricordare come merita Bilal Boussadra, la giovane promessa della boxe di Mirabella Eclano strappata ai suoi affetti nel tragico incidente avvenuto il 14 luglio di un anno fa e costato la vita a quattro giovanissimi della zona. La bozza del murales che gli amici di Bilal, Bennet, Amedeo, Mattia, Danilo e Alex hanno avviato proprio sul caseggiato giallo della frazione Calore dove abitava il ragazzo, è già visibile ma chiunque vorrà contribuire a realizzarlo, i tanti che anche in tutta la provincia lo conoscevano come promessa della boxe. Parole significative quelle usate dai suoi amici per spiegare l’iniziativa e sollecitare la mobilitazione: “Lo scorso luglio ci ha lasciati troppo presto Bilal Boussadra, in un tragico incidente stradale che ha spezzato non solo la sua giovane vita, ma anche il cuore di chiunque lo conoscesse. Bilal era molto più di un amico: era una luce. Sempre con un sorriso sincero, una parola buona, una presenza che sapeva rendere più leggera ogni giornata. La sua generosità era naturale, autentica: aveva un modo speciale di prendersi cura degli altri, di portare energia positiva ovunque andasse. Era uno di quei rari ragazzi che sapevano farsi volere bene da tutti, senza sforzo. Ma oltre alla persona meravigliosa che era, Bilal era anche un atleta straordinario. Nella

boxe aveva trovato la sua passione, la sua disciplina, il suo sfogo e la sua arte. Tre volte campione italiano: non era solo talento, era dedizione, sudore, resilienza. Sul ring combatteva con il cuore, con tecnica, con grinta. E fuori dal ring-era un esempio di determinazione. Non si vantava mai dei suoi successi, ma li portava con fierezza e dignità”. Per tutto quello che ha dato, per l’impronta profonda che ha lasciato nelle nostre vite, vogliamo onorarlo come merita”.

