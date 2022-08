Un morto e 193 positivi: la situazione covid in Irpinia, oggi, è questa, secondo quanto comunica l’Azienda Sanitaria Locale diretta da Mario Ferrante nel bollettino quotidiano. Il decesso di un 65enne di Ariano Irpino è avvenuto nell’ospedale “Frangipane” della città del Tricolle. L’uomo era giunto al Pronto Soccorso in gravi condizioni, il decesso risale a ieri sera.

Ad Ariano, in ospedale, sono ad oggi ricoverate 4 persone contagiate dal virus: due in degenza ordinaria e due in sub intensiva.

I tamponi processati sono stati 999 e, come detto, hanno “scovato” 193 persone contagiate, la maggior parte delle quali – 22 per l’esattezza – risiede ad Avellino. Otto contagiati si registrano a Montemiletto e Montoro, 6 ad Atripalda, 5 ad Ariano e Altavilla, 6 anche a Lacedonia.

Ma vediamo la situazione comune per comune

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 5

Ariano Irpino 5

Atripalda 6

Avella 1

Avellino 22

Bisaccia 4

Calabritto 1

Calitri 1

Caposele 4

Capriglia Irpina 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 2

Cervinara 2

Contrada 1

Fontanarosa 1

Frigento 4

Gesualdo 3

Grottaminarda 3

Grottolella 1

Guardia Lombardi 2

Lacedonia 6

Lapio 3

Manocalzati 4

Marzano di Nola 1

Mercogliano 3

Mirabella Eclano 1

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 4

Monteforte Irpino 5

Montefusco 1

Montella 1

Montemarano 2

Montemiletto 8

Montoro 8

Morra De Sanctis 1

Mugnano del C. 2

Nusco 1

Pago del Vallo di Lauro 1

Parolise 1

Pietradefusi 1

Pietrastornina 2

Pratola Serra 4

Quadrelle 2

Quindici 1

San Nicola Baronia 2

San Sossio Baronia 4

Santa Lucia di S. 3

Sant’Andrea di C. 1

Sant’Angelo all’E. 1

Sant’Angelo dei L. 4

Senerchia 2

Serino 6

Solofra 9

Sturno 1

Summonte 1

Taurasi 2

Torella dei Lombardi 3

Torre Le Nocelle 1

Tufo 1

Vallesaccarda 2

Venticano 1

Villamaina 3

Villanova del B. 4