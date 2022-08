Avellino, individuato e denunciato il ladro della bici elettrica

La notizia del furto di una bici elettrica nel pieno centro di Avellino aveva un po’ scosso gli animi in città. Una donna, giovane, residente in un comune della provincia, al termine del suo turno di lavoro non ha trovato il mezzo che le avrebbe consentito di fare ritorno a casa, mezzo parcheggiato lungo Corso Vittorio Emanuele.

Ovviamente, ha allertato subito il 113. La polizia è entrata in azione. Gli agenti si sono avvalsi anche delle telecamere di videosorveglianza, anche dei negozi, che insistono nella zona. I filmati visionati hanno consentito alle forze dell’ordine di appurare chi fosse il ladro, ovvero un 40enne.

Sono scattate le ricerche, anche con l’ausilio di altre volanti. Gli agenti hanno rintracciato il ladro a casa sua. Qui c’era anche la bici rubata, sprovvista della sola batteria. Il mezzo è stato prontamente restituito alla giovane. Il 40enne è stato denunciato.