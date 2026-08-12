Un mediometraggio nato dal territorio, a Lioni la prima di “Ci Avete Abbandonati”

Si è svolta ieri sera, presso il Teatro Comunale di Lioni e nell’area del Parco

della Memoria, la prima ufficiale di “Ci Avete Abbandonati”, mediometraggio nato da un’idea di Giuseppe Pullo e realizzato attraverso un percorso che ha coinvolto oltre 200 persone tra ragazzi, professionisti, istituzioni, sponsor, famiglie e realtà del territorio.

La proiezione ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso durato circa un anno, durante il quale il progetto è cresciuto attraverso diverse fasi di formazione, preparazione e produzione cinematografica.

“Ci Avete Abbandonati” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del cinema, offrendo loro la possibilità di confrontarsi concretamente con un ambiente professionale e con le diverse competenze che compongono una produzione cinematografica.

I ragazzi coinvolti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i diversi reparti, utilizzare attrezzature professionali e partecipare alle attività di preparazione e realizzazione del film, confrontandosi con le dinamiche, le responsabilità e i ritmi di un vero set cinematografico.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dei capi reparto e dei professionisti che hanno scelto di mettere a disposizione dei ragazzi tempo, competenze ed esperienza, accompagnandoli durante il percorso e contribuendo alla realizzazione dell’opera.

Il progetto è stato inoltre sostenuto da Comuni, sponsor, associazioni, realtà del territorio e privati, il cui contributo ha permesso di trasformare un’idea iniziale in una produzione cinematografica concreta.

La prima di Lioni ha rappresentato non soltanto la presentazione ufficiale del film, ma anche la restituzione pubblica di un percorso costruito collettivamente. Un anno di lavoro che ha messo in relazione generazioni, professionalità e realtà differenti, dimostrando come la collaborazione possa diventare uno strumento concreto di crescita per il territorio.

Il progetto proseguirà ora con una serie di proiezioni e appuntamenti sul territorio, prima di

intraprendere il percorso di partecipazione ai festival cinematografici.

La prossima tappa è a Montella il 28 agosto e a Montemarano il 31 agosto.

Parallelamente, “Ci Avete Abbandonati” sarà candidato a diversi festival cinematografici, con l’obiettivo di portare il lavoro oltre i confini del territorio e dare ulteriore visibilità al percorso realizzato.

Il mediometraggio diventa così il risultato tangibile di un’esperienza che va oltre la produzione cinematografica: un progetto che ha scelto di investire sui giovani, sulle competenze e sulla capacità di una comunità di costruire insieme qualcosa di nuovo.

“Ci Avete Abbandonati” è la dimostrazione che anche da un territorio piccolo, quando

competenze, idee ed energie scelgono di incontrarsi, può nascere qualcosa di grande.