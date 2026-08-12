Montoro Sentinel, approvato l’affidamento dei lavori inerenti all’impianto di videosorveglianza

Arrivata l’approvazione per l’affidamento diretto dei lavori, riguardanti il territorio del Comune di Montoro, relativi all’intervento: “Montoro Sentinel – Lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza integrata per la messa in sicurezza del territorio comunale”. L’opera, interamente finanziata attraverso le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Legalità” 2014-2020, è stata aggiudicata all’operatore economico PUNTO LUCE S.r.l. con sede a Montella per un totale di € 64.697,19.

Il finanziamento rientra nell’ambito dell’accordo per la sicurezza urbana siglato il 27 marzo 2026 in Prefettura ad Avellino, occasione in cui il sindaco Carratù ha sottoscritto i “Patti per la sicurezza urbana” alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del prefetto Rossana Riflesso.

I lavori avranno inizio immediato e prevedono il posizionamento strategico di occhi elettronici e telecamere di lettura targhe nei principali varchi d’accesso, lungo le arterie di collegamento e nei punti sensibili del Comune di Montoro. La nuova infrastruttura andrà ad integrarsi e a potenziare la rete di videosorveglianza già esistente ed attiva sul territorio, creando una copertura tecnologica ancora più capillare, uniforme e interconnessa a garanzia della sicurezza dell’intera comunità.

“L’infrastruttura Montoro Sentinel, nata nel quadro della sinergia con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Avellino, rappresenta un tassello fondamentale per la tutela e della sicurezza della nostra comunità.” – commenta il sindaco Salvatore Carratù. “L’incontro di marzo, a cui ho avuto l’onore di essere presente, non è rimasto una formale firma su un documento, ma ha rappresentato l’avvio di un percorso amministrativo stringente ed efficace.” – commenta il consigliere comunale Francesco Cirino, delegato alla sicurezza e legalità – “Oggi, con l’approvazione della determina di affidamento dei lavori per il progetto Montoro Sentinel, diamo seguito a quegli impegni con fatti concreti. Dotare Montoro di un sistema moderno e integrato di videosorveglianza significa offrire uno strumento efficace di prevenzione dei reati, tutela del patrimonio pubblico e supporto costante all’attività delle Forze dell’Ordine. Continuiamo a lavorare con determinazione per garantire un territorio sempre più sicuro, protetto e vivibile per le nostre famiglie.”