Tavolo Disabilità Cesvolab Irpinia-Sannio, il Presidente Avv. Brandi: “Auspico che questo percorso si consolidi nel tempo”

Il Presidente della Commissione XXIV “Terzo Settore” dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori Avv. Giuseppe Brandi ha scritto al Presidente del Cesvolab Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore in merito alla costituzione del Tavolo Disabilità CESVOLAB Aree Interne Irpinia Sannio. Di seguito si riporta il testo della lettera del Presidente Avv. Giuseppe Brandi:

“Alla cortese attenzione del Presidente Raffaele Amore e del CESVOLAB Irpinia Sannio Ets

Desidero esprimere, anche a nome della Commissione XXIV “Terzo Settore” dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, che ho l’onore di presiedere e che si avvale del prezioso contributo di Giovanni Esposito, il nostro apprezzamento per il percorso avviato volto alla costituzione del Tavolo Disabilità CESVOLAB Aree Interne Irpinia Sannio. La Commissione promuove il ruolo del Terzo settore quale strumento di coesione sociale e sviluppo dei territori, con attenzione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e all’evoluzione della normativa di settore.

Siamo convinti che iniziative fondate sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo settore e comunità locali rappresentino un contributo concreto alla costruzione di politiche più efficaci, inclusive e vicine ai bisogni delle persone.

Con i migliori auguri di buon lavoro, auspico che questo percorso possa consolidarsi nel tempo e produrre risultati significativi per le comunità dell’Irpinia e del Sannio.”