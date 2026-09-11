Un irpino alla guida del Comando Provinciale dell’ Arma nella provincia di Parma

PARMA- Il colonnello Giuseppe Pasquale, irpino classe 78, originario di Grottolella e’ il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Parma. Un curriculum di esperienza anche in campo internazionale per l’ufficiale che si e’ formato alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e all’Accademia Militare di Modena, ha completato la propria formazione con la laurea in Giurisprudenza alla “La Sapienza” di Roma. Dalla guida di Compagnie in tutto il Paese alla missione di pace: muove i primi passi da comandante di plotone a Velletri, per poi dirigere il NOR della Compagnia di Lecce e la Compagnia di Campi Salentina. Successivamente viene inviato in Cisgiordania come vicecapo operazioni della missione internazionale TIPH ad Hebron, coordinando le attività di monitoraggio degli accordi di pace.

Dopo la guida della Compagnia di Gravina di Catania, serve dal 2011 al 2017 al Comando Generale dell’Arma. Per lui anche tre anni nel ruolo di addetto militare aggiunto all’Ambasciata d’Italia ad Ankara e culmina nel 2023 con la direzione della Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

Pasquale ha inoltre conseguito il diploma di laurea di I livello in “scienza della sicurezza” e di laurea specialistica in “Scienza della sicurezza interna ed esterna” all’università Roma Tor Vergata, nonché il master di II livello in Studi Internazionali Strategico-Militari al Centro Alti Studi della Difesa di Roma.