Dalla Colombia: per James Rodriguez nessuna svolta biancoverde

Le ore di adrenalinica attesa sembrano volgere verso il capolinea, quello del finale meno desiderato: James Rodriguez avrebbe rifiutato anche la “seconda fatidica offerta” promossa dall’Us Avellino. È quanto sta emergendo dai vari media colombiani, tenendo conto delle indiscrezioni diffuse dal giornalista Pipe Sierra. A quanto pare, ora la partita di calciomercato per il calciatore colombiano converge sull’Atletico Nacional, club di Medellìn.