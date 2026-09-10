Dalla Colombia: per James Rodriguez nessuna svolta biancoverde

Le ore di adrenalinica attesa sembrano volgere verso il capolinea, quello del finale meno desiderato: James Rodriguez avrebbe rifiutato anche la “seconda fatidica offerta” promossa dall’Us Avellino. È quanto sta emergendo dai vari media colombiani, tenendo conto delle indiscrezioni diffuse dal giornalista Pipe Sierra. A quanto pare, ora la partita di calciomercato per il calciatore colombiano converge sull’Atletico Nacional, club di Medellìn.
Redazione Irpinia
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