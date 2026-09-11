Sant’Angelo dei Lombardi, il benvenuto del Comune al nuovo dirigente del Commissariato

SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI- “Un caloroso benvenuto da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale al Dott. Salvatore D’Elia, nuovo Commissario Capo alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi”. Una nota ufficiale del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per salutare il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato. “Il Dott. D’Elia- si legge nella nota del Comune- giunge nella nostra comunità forte del prezioso lavoro svolto alla direzione del Commissariato di Pisticci, portando con sé un bagaglio di competenze e professionalità che sarà determinante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel nostro territorio.Per l’Amministrazione Comunale, il presidio della Polizia di Stato rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le famiglie e le attività della zona. Rinnoviamo fin da subito la piena apertura a lavorare fianco a fianco, costruendo un dialogo costante tra istituzioni comunali e forze dell’ordine a tutela e supporto dei cittadini.

Al Dott. Salvatore D’Elia un grande augurio di buon lavoro e un sereno svolgimento del suo nuovo incarico a Sant’Angelo dei Lombardi”.