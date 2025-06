Un goal per te: il torneo in memoria di Gerardo Spiniello

Proseguono le iniziative di “Casa sulla Roccia” nell’ambito del programma di eventi per celebrare il quarantennale della struttura. Domani pomeriggio (venerdì 20 giugno), start ore 16.00, presso i Campetti rossi “Hugo e Jego” di via Marsico, ad Avellino, torneo di calcetto in ricordo di Gerardo Spiniello, figura storica del Centro, in quanto fu il primo operatore della Comunità di recupero non appena Casa sulla Roccia, 40 anni fa per l’appunto, aprì i battenti. Una persona che ancora oggi è nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, per la sua semplicità e disponibilità.

Scenderanno in campo cinque squadre, forti e agguerrite, pronte a dare spettacolo anche in memoria di Gerardo. Si sfideranno le compagini formate dagli ospiti di Villa Dora di Prata Principato Ultra, la sede operativa di Casa sulla Roccia; dell’associazione “Nui ‘ra Ferrovia” capitanata da Giuseppe Aurigemma, da anni in prima linea per i ragazzi del Borgo cittadino; una squadra dell’Arci, la squadra del “Centro Aprea” di Atripalda, del Centro “Le Ali” di Caserta e della Cooperativa “Marinella”.

A dare il calcio d’inizio del torneo il difensore Tommaso Cancellotti.